Alexandra Rosenfeld touchée : sa petite Ava "bouleversée" par Hugo Clément

Alexandra Rosenfeld, l'amoureuse d'Hugo Clément, a dévoilé un cliché très touchant ce 20 mars 2019.

Alors qu'elle regardait un cahier d'exercices de sa petite Ava (8 ans, fruit de ses amours passées avec le rugbyman Sergio Parisse), notre ex-Miss France et ex-Miss Europe 2006 a été très touchée en découvrant une phrase écrite par sa princesse. À l'énoncé "En véritable journaliste, faites le compte rendu très précis d'un film ou d'un concert qui vous a bouleversé", Ava a répondu avec sa jeune écriture toute mignonne d'enfant : "Celui qui ma bouleversé, ses Hugo mon beau père (sic)."

Face à un telle découverte, Alexandra Rosenfeld (32 ans) n'a pas pu s'empêcher de se saisir de son compte Instagram pour partager la trouvaille et son émotion. "Tomber sur ça", a-t-elle simplement commenté avant d'ajouter des smileys mettant en avant sa surprise et son bonheur.

Pour rappel, Alexandra Rosenfeld et le journaliste Hugo Clément (ex-Quotidien sur TMC et actuel Konbini News) sont en couple depuis le mois de mai dernier après leur rencontre dans l'émission Fort Boyard (France 2 ). Interrogé récemment par Gala, le couple pacsé avait révélé qu'Ava souhaitait devenir grande soeur. "Elle est très demandeuse", avait confié Alexandra. Et Hugo Clément d'ajouter : "Elle nous l'a réclamé pour Noël."