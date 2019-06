Alexandra Rosenfeld "transformée" : elle dévoile un gros changement capillaire

À l'approche de l'été, on préfère généralement rafraîchir sa coupe de cheveux afin de supporter un peu plus la chaleur et s'offrir un peu de changement. Mais Alexandra Rosenfeld a décidé de faire l'inverse comme ses abonnés ont pu le découvrir sur Instagram, mardi 18 juin 2019.

La compagne d'Hugo Clément s'est rendue dans le salon de coiffure d'une amie afin de se faire poser des extensions et se faire une nouvelle couleur un peu plus foncée. Une transformation qu'elle n'a pas tardé à dévoiler sur le réseau social de partage de photos et de vidéos. "Mon amie Amy m'a transformée", a-t-elle légendé une vidéo sur laquelle sa coiffeuse met en avant sa coupe, pendant qu'elle sourit fièrement. En commentaires, ses abonnés lui ont fait savoir qu'ils étaient fans de ses cheveux longs. De quoi rendre encore plus joyeuse la jeune femme de 32 ans.