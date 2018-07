Alexandre Brasseur, fou de Juliette depuis trente ans: Il raconte leur rencontre

Alexandre Brasseur (47 ans) a de quoi être un homme heureux. Au top de sa carrière avec le succès grandissant de la série Demain nous appartient (TF1) et amoureux de la belle Juliette depuis trente ans, la vie semble plus que jamais sourire au fils de l'immense Claude Brasseur.

Interrogé par nos confrères de Gala, le comédien et partenaire à l'écran d'Ingrid Chauvin a accepté de revenir sur sa relation unique avec son épouse dont il a fait la connaissance alors qu'ils n'étaient que deux adolescents. Il a notamment raconté leur rencontre au milieu des années 80 ! "Je faisais le malin en boîte de nuit, à jouer de l'air guitar comme un fou sur une piste de danse à Courchevel. Nous étions en 1987. Juliette était en seconde, elle avait 15 ans et mois 16, j'étais en première. Je portais fièrement un jean XXL avec des bretelles sur une chemise en soie rose, elle était en Perfecto avec un jean serré délavé et des santiags en lézard. Juliette, c'était la très jolie fille du lycée qui faisait partie des 'targets' à Neuilly, où elle vivait", s'est-il rappelé.

Et de poursuivre son récit empreint de nostalgie : "Ce soir-là, en vacances aux sports d'hiver, je me souviens l'avoir emballée sur Born in the USA. Et je suis tombé amoureux tout de suite, très fort. À mort. De sa tête, de son corps, son humour... À 15-16 ans, on ne pense pas aux enfants qu'on aura plus tard. Tout ce que je savais, c'est que quand elle partait, je m'effondrais. Je m'endormais avec le téléphone fixe dans les mains le soir après l'avoir appelée, je faisais des kilomètres à mobylette en hiver pour la rejoindre. Elle me fascinait." Un très joli récit.

Alexandre et Juliette sont aujourd'hui les heureux parents de deux enfants, Louis (20 ans) et Jeanne (17 ans).

