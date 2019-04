Alexandre Coste, le fils d'Albert de Monaco n'est plus un petit garçon

Albert de Monaco n'est pas seulement le père de Jacques et Gabriella, les jumeaux issus de son union avec Charlène. En 1992, une certaine Jazmin (23 ans) est née d'une brève idylle avec l'Américaine Tamara Rotolo. Alexandre, lui, est né en 2003, après une histoire avec une hôtesse de l'air, Nicole Coste. Les deux enfants illégitimes du prince sont très proches, comme Jazmin le confiait dans les colonnes de Gala. "Nous aimons profiter de repas en famille, faire des barbecues, aller à la plage, tout ce qu'une personne normale fait", confiait-elle. Frère et soeur se retrouvent souvent sur le Rocher et logeraient même parfois chez la princesse Stéphanie de Monaco.

Ils entretiennent un lien très fort et c'est donc tout naturellement que Jazmin a adressé de tendres mots à son demi-frère, Alexandre, à l'occasion de la Journée des frères et soeurs. Cette fête américaine (Jazmin vit aux États-Unis) était célébrée le 11 avril 2019. Dans sa story Instagram, elle a publié un adorable selfie avec Alexandre. "Joyeuse Fête des frères et soeurs à mon superbe petit frère, Alex", a-t-elle écrit. On voit surtout le visage de cet adolescent, désormais âgé de 15 ans.