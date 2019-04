Koh-Lanta 2019 : Alexandre accusé de trop manger sur le camp : il se défend

Dans Koh-Lanta, la guerre des chefs (TF1), les conditions de vie sont dures. Sur le camp des Rouges, Alexandre semble particulièrement souffrir de la faim. L'aventurier a été accusé par ses camarades de garder pour lui les plus grosses portions de nourriture. Auprès de nos confrères de France dimanche, il répond !

"Quand j'ouvre les noix de coco, j'en propose à tout le monde. Peut-être qu'il m'arrive d'en manger un peu plus. Mais j'estime que je suis dans mon droit puisque je fais l'effort de les ouvrir !", lance-t-il en riant. En bref, Alexandre assume s'être un peu plus servi que ses camarades.

Mais Alexandre ne s'arrête pas là : le chef des Rouges répond également aux critiques sur son comportement. Rappelons que, durant les épreuves, il encourage ses camarades à sa manière... en leur hurlant dessus. "Quant aux reproches sur ma façon de parler, je reconnais que ça peut heurter certaines personnes, comme Chloé. Mais quand je fais quelque chose, aussi bien du hockey sur glace que les épreuves de Koh-Lanta, je le fais à fond, assure-t-il. Il m'arrive de crier, au risque de déplaire à certains. Mais c'est ma manière d'encourager les autres."

Sa participation à Koh-Lanta, un hommage à sa mère disparue

Contrairement à ce que laissent transparaître les images, Alexandre a plus souffert du manque de sa famille que de la faim. Le candidat est plus proche que jamais de son père et de son frère aîné depuis la mort de sa mère, emportée par la maladie. "Elle n'a malheureusement pas remporté son combat contre le cancer, après quatre longues années de lutte. J'avais à peine 16 ans quand sa maladie s'est déclarée, je sais ainsi aujourd'hui à quel point la vie est courte", confie l'aventurier de 28 ans. D'ailleurs, participer à Koh-Lanta, c'était le rêve de sa défunte mère. "Elle avait postulé, mais n'avait malheureusement pas été retenue. Autant dire que, sur les épreuves, j'ai beaucoup pensé à elle. J'aimerais tant gagner pour elle ! Je vis l'aventure qu'elle aurait adoré vivre", conclut-il.

