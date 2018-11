Alexia Laroche-Joubert : Sa fille Isaure, 10 ans, touchante avec Vincent Lacoste

Alexia Laroche-Joubert peut être fière, très fière de sa fille. Isaure, née de ses amours avec son ex-mari Guillaume Multrier, est actuellement à l'affiche d'Amanda, une poignante réalisation de Mikhaël Hers. A l'occasion de la sortie du film (le 21 novembre 2018), une avant-première a été organisée le 19 au cinéma UGC Châtelet les Halles, à Paris, en présence du casting. Du haut de ses 10 ans, Isaure Multrier a fait forte impression.

Habillée d'un chemisier rayé et fleuri, d'un pantalon blanc et chaussée d'une paire de boots décorées de perles, la toute jeune actrice ne s'est pas laissée impressionner par les photographes. L'adorable petite blonde s'est montrée très à l'aise dans cet exercice qui peut déstabiliser, posant avec Ophélia Kolb, Jonathan Cohen, Vincent Lacoste et Mikhaël Hers.

Dans Amanda, Isaure incarne une fillette de 7 ans dont la mère meurt soudainement (Ophélia Kolb). David (Vincent Lacoste), jeune homme insouciant de 24 ans qui vit au jour le jour, se retrouve alors en charge d'Amanda, sa nièce. Une nouvelle vie à deux que l'un et l'autre tente d'apprivoiser.