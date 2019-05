Alexia Laroche-Joubert : Sa mère, soutien infaillible après la mort de son mari

A l'occasion de la sortie de ses mémoires de reporter de guerre, Une femme au front (éd. Cherche Midi), Martine Laroche-Joubert a accordé une nouvelle interview au magazine Gala de ce 9 mai 2019. Un entretien réalisé en duo puisque sa fille, Alexia Laroche-Joubert, s'est jointe à la conversation pour parler du soutien infaillible de sa mère, même lorsqu'elle est au bout du monde en pleine action.

"C'est une vraie maman. Et une grand-mère géniale. Quand mon mari est mort, le père de ma fille aînée, elle était à Bagdad, s'est souvenue la productrice de 49 ans. J'ai appelé en pleine nuit la permanence de sa rédaction, elle a tout traversé avec les dangers que ça pouvait supposer pour me rejoindre aussitôt." A l'été 2003, alors qu'il sortait d'un restaurant à moto, Yan-Philippe Blanc, ex-patron du label Mercury et président de Warner Music France, a été victime d'un accident de la route à seulement 39 ans. Leur fille, Solveig, n'avait alors qu'un an.