Alexia Mori enceinte, +12kg : "Je ne cherche pas le corps parfait mais..."

Sur Instagram, la jeune femme a publié des vidéos d'elle en plein entraînement sportif à la salle. En légende, Alexia Mori s'est expliquée. "Je ne cherche pas du tout à avoir un corps parfait étant enceinte (...) juste garder mes grands muscles ! Car avec l'expérience de ma dernière grossesse j'ai pu constater que perdre tous mes muscles m'a causé beaucoup de problèmes : douleurs dans le dos, sciatique, mal aux jambes et pieds", confie-t-elle. Mais préserver sa santé physique n'est pas l'unique raison qui la pousse à enchaîner les efforts. "Je veux être en forme pour m'occuper de Louise qui demande encore beaucoup d'être portée, lance-t-elle. Je ne veux pas qu'elle ressente que sa maman est fatiguée et je veux pouvoir continuer à faire des courses à quatre pattes."

Et si Alexia Mori se dépense autant, c'est parce qu'elle est "en forme" comme elle le dit elle-même. "+12 kilos au compteur pour le moment mais ça va très bien ! Je suis fatiguée le soir ce qui est normal mais je me sens bien dans mon corps et c'est le principal. Sachez aussi que j'écoute mon corps ! Quand il le faut je sais me reposer", assure-t-elle. Et de mettre en garde les futures mamans qui la suivent : "Je le rappelle, pas toutes ne peuvent faire cela. J'ai l'accord de mon gynéco, mon col est bien fermé, j'ai le feu vert."