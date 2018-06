Alexia Mori enceinte : Des contractions après avoir eu "la peur de sa vie"

Gros moment de stress pour Alexia Mori. La candidate de Secret Story 7, enceinte de son deuxième enfant, pensait que son chien Milo s'était enfui comme elle l'a expliqué en story Instagram. Très angoissée, la maman de Louise (1 an) a donc ressenti quelques contractions comme elle l'a expliqué à ses abonnés : "J'ai cru que Milo s'était échappé tout à l'heure. Ça m'a déclenché des contractions avec cette grosse montée de stress. Du coup, je n'ose pas bouger et je me repose jusqu'à ce que je récupère Louise. J'ai eu la peur de ma vie." Les contractions ont fini par se calmer comme elle l'a précisé un peu plus tard.

Avant cela, c'est pour sa fille qu'Alexia se faisait du souci. La raison ? Elle faisait une forte fièvre mardi 12 juin 2018. Elle a donc demandé à ses fans si elle devait emmener sa princesse aux urgences. Et la plupart lui a conseillé de se contenter de lui donner du Doliprane si aucun signe inquiétant ne survenait. Des conseils qu'elle a suivis à la lettre.

Heureusement, la fièvre de Louise a fini par baisser comme elle l'a annoncé sur Instagram : "Malgré son 39.4 de fièvre, la première chose qu'elle a fait en se réveillant c'est faire un gros gâté à son Milo. Louise dort là ! Le doliprane a fait effet, je l'ai couchée avec un 38.4 je vais surveiller cette nuit. Ça fait trop mal au coeur de voir nos bébés mal elle qui est hyper active sans cesse, là elle était collée à moi ne bougeait pas. Je vous donnerai de ses nouvelles demain bonne soirée à toutes et merci pour vos petits conseils pour la fièvre. #grosgâté #lamour"

Comme promis, Alexia a donné de ses nouvelles ce mercredi 13 juin 2018. Ainsi a-t-on appris que Louise était à 38,2. Afin de se rassurer, elle a donc pris la décision de l'emmener chez le médecin.