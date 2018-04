Alexia Mori enceinte : Elle dévoile combien de kilos elle a pris !

Alexia Mori nage dans le bonheur. La candidate de Secret Story 7 est enceinte de son deuxième enfant. Pour l'heure, elle n'a pas souhaité dévoiler le sexe de son futur bébé. On sait simplement qu'elle est enceinte de cinq mois et que cette grossesse, survenue environ six mois après la naissance de sa petite Louise (le 17 mai dernier), était désirée.

La jeune femme, qui partage sa vie avec un certain Stéphane, a aussi dévoilé sur Instagram le nombre de kilos qu'elle a pris ces cinq derniers mois. "La fameuse robe. C'est une maternité, j'ai pris du 38 vu que j'ai pris 8 kilos. Sinon prenez votre taille habituelle", a-t-elle détaillé en légende d'une photo sur laquelle on peut l'admirer vêtue d'une belle robe longue fleurie, avec sa fille dans ses bras.