Alexia Mori, maman – Sa transformation physique dévoilée : "Je me remets à nu"

En septembre dernier, Alexia Mori, qui était déjà la maman d'une petite Louise (bientôt 2 ans), a donné naissance à sa deuxième fille, Margot. Forcément, le corps de la jeune maman de 28 ans a changé après cet heureux événement et l'ex-candidate de Secret Story 7 (TF1, en 2013) a décidé de se reprendre en main avant l'été.

Sur Instagram, la compagne de Stéphane a publié ce 26 février 2019 un montage montrant sa transformation physique en l'espace de deux mois... Un bon moyen de faire la promotion de son désormais fameux Alexia's Challenge ! "TRANSFORMATION ! Alors voilà je me remets à nu ! Voici mon corps après 2 mois de mon programme sportif le @alexiaschallenge !!", a-t-elle écrit avec fierté dans un premier temps avant de poursuivre sur son programme : "J'ai mangé normalement, vous le savez, avec l'allaitement je dois manger de tout. Donc je n'ai eu aucune frustration ! J'ai rajouté deux fois par semaine 30 min de cardio. Bref, je suis ravie !! Je ne pensais pas avoir une telle transformation en 2 mois ! C'est connu, on n'arrive jamais à se voir tel que l'on est !! C'était vraiment facile de m'y tenir malgré les enfants ! 3 entraînements par semaine moins de 30 min ! C'était largement faisable !!"

Satisfaite de sa transformation et désireuse de pouvoir s'afficher en bikini sans le moindre complexe dans quelques mois, la belle Alexia a conclu : "Bref je ne compte pas m'arrêter là ! Je recommence le programme pour un mois et ce jusqu'à cet été !! Je veux pouvoir me sentir à l'aise en maillot de bain à la plage." On s'en doute, son post des plus motivants a attiré de nombreuses félicitations.

Pour rappel, une semaine après son accouchement difficile, Alexia affirmait avoir perdu 11 kilos. "Il m'en reste 6 à perdre pour retrouver mon poids d'avant-grossesse. Par contre, mon ventre c'est un vrai flambi. Mais c'est tout à fait normal", écrivait-elle.