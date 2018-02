Alexia Mori : Sa fille Louise est son portrait craché, la preuve !

Le 17 mai 2017, Alexia Mori devenait maman d'une petite Louise. Un bonheur qu'elle a rapidement partagé sur Instagram en dévoilant une photo de son bébé. Depuis, la maman gaga ne résiste jamais à son envie de poster des clichés de sa protégée sur ses réseaux sociaux. L'occasion pour ses abonnés de découvrir son évolution.

Les internautes ont aussi pu constater que Louise était le portrait craché de sa maman. La candidate de Secret Story 7 a dévoilé un montage photos sur lequel on peut admirer un cliché où elle semble avoir 4 ans et, à côté, une image de Louise à 8 mois. "Il ne lui manque plus que les dents et la frange", a-t-elle écrit en légende afin de signifier combien sa fille lui ressemble. Une affirmation que l'on ne remet pas en doute.

Récemment, la jeune maman a aussi partagé une photo de Louise dans ses bras. "Le rituel du soir : la digestion sur maman avec un mega câlin. Papa est malade enfin il tombe malade alors je vous raconte même pas.... on connaît toute l'homme malade qui va mourir chaque secondes.. Passez une bonne soirée", a-t-elle écrit en commentaire.