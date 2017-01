Alexia Mori (Secret Story 7) enceinte : Premier cliché de son futur bébé !

Depuis le début de sa grossesse – elle est enceinte de cinq mois et attend une petite fille –, Alexia Mori, candidate de Secret Story 7, partage son quotidien de futur maman avec ses abonnés. Après avoir évoqué ses prises de médicament, la soudaine apparition de rougeurs et de boutons ou avoir prouvé qu'elle ne voyait plus ses pieds à cause de son bidon, la jolie sportive vient de publier les clichés de son échographie du deuxième tristesse. Elle dévoile ainsi le visage de son enfant !

C'est sur Instagram que l'ex-candidate de télé-réalité a posté les photos. "Je vous présente ma merveille, mon amour de ma vie !! (...) Elle est en très bonne santé, elle pète la forme !! Tout est normal :) Elle pèse 525 g, elle est de taille et poids normal !", a-t-elle révélé. Sur les clichés, il y en a quatre, on peut en tout cas voir le visage de sa future fille, de face et de trois-quarts.