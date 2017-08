Alexia Mori (Secret Story 7) : "J'ai démissionné pour mon nouveau projet"

Alexia Mori, ancienne candidate de Secret Story 7, a donné naissance à son premier enfant, une petite fille prénommée Louise, le 17 mai 2017. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que depuis l'arrivée de bébé, entre l'allaitement, les nuits trop courtes et son désir de retrouver la ligne, la jeune femme a adopté un nouveau rythme de vie. Sur Instagram, elle annonce une grande nouvelle.

"Ma fille est devenue ma raison d'être et je ne veux rien louper de son évolution. Alors avec mon chéri on a longuement réfléchi et j'ai décidé de démissionner !", explique Alexia Mori. Toutefois, pas question pour la jeune maman de rester à la maison à ne rien faire : "Je veux faire ce que j'aime ! Et ce qui me plaît c'est le sport, c'est motiver les troupes, aider, soutenir... Je me sens utile comme ça."