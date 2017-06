Alexia Mori (Secret Story 7), sa première sortie avec bébé : "C'était stressant"

Le 17 mai dernier, après une grossesse largement commentée sur ses réseaux sociaux, Alexia Mori de Secret Story 7 a mis au monde une petite fille prénommée Louise.

Samedi 3 juin, la jeune maman a décidé de tenter une première sortie de famille au restaurant avec son amoureux Stéphane et sa petite princesse... et cette situation l'a un peu angoissée, à en croire son témoignage publié sur Instagram ! "Premier repas en amoureux à l'extérieur avec l'amour de notre vie, c'était assez stressant quand madame a commencé à se réveiller", a confié la jolie blonde, qui a déjà éliminé 14 kilos. Et de poursuivre : "Je lui ai donné son petit biberon, elle s'endormait mais dès que je lui faisais faire son rot elle était en pleine forme LOL !! Donc impossible de la remettre dans la nacelle ! Du coup je l'ai enroulée dans sa couverture comme si elle était dans un cocon et j'ai marché dans le resto... puis elle s'est endormie !!"

Il faut dire qu'Alexia commence à connaître les petites astuces pour endormir bébé, la jeune ex-Secrétiste ayant des nuits assez compliquées depuis la venue au monde de Louise. "Les nuits sont tellement difficiles ici... Encore une nuit vraiment dure... Je me demande si elle a vraiment pas inversé le jour et la nuit !! Pourtant la journée elle dort en plein jour ! Avec tous les volets grands ouverts ! Et elle nous fait de bonnes siestes et la nuit elle se réveille toutes les 1h / 1h30 ! 2h parfois", a-t-elle raconté.

C'est sur son compte Instagram, où elle prenait plaisir à parler des détails de sa grossesse avec sa communauté, que l'ex-BFF d'Anaïs Camizuli avait déjà annoncé la très bonne nouvelle. "Nous avons le bonheur de vous annoncer la venue au monde de notre petite Louise, née à 16h17 le 17 mai 2017. Mademoiselle se porte à merveille, elle pèse 3,5 kg. Papa et maman sont les plus heureux du monde <3 Le plus beau jour de ma vie... Mon amour Stéphane Loubignac je t'aime tellement fort aussi <3 Les larmes de joie ne s'arrêtent pas... <3", indiquait-elle en légende d'un tout premier cliché de sa petite princesse.