Alexia Mori (Secret Story 7) : Sexe, ménage... Prête à tout pour accoucher

Alexia Mori est au bord de l'accouchement et visiblement prête à tout pour accélérer l'arrivée de son premier enfant !

La candidate de Secret Story 7 qui ne passe pas une journée sans partager tous les détails de sa grossesse à cette fois fait savoir qu'elle est en pleine forme depuis trois semaines et que, alors que le terme est prévu pour dans quelques jours, elle n'a toujours aucun signe qui lui laisse penser que le jour J va arriver.

Un brin impatiente, elle a donc usé de méthodes drôles et étonnantes pour faire évoluer son état : "Pas de signe d'accouchement imminent sinon j'aurais dû accoucher 50 fois et le ménage je le fais tous les jours je suis maniaque je le redis lol (c'est ma passion de nettoyer donc pas un signe non plus). Et les câlins avec mon chéri on a essayé... bah Ça n'y fait rien non plus."

Alexia Mori a ensuite dévoilé avoir d'autres idées pour arriver à ses fins : "J'ai pas essayé la tisane de framboisier. J'ai téléphoné ce matin à plusieurs pharmacies et parapharmacies même à un magasin bio proche de chez moi et ils n'en ont pas. Je suis dégoûtée !! Et maintenant c'est trop tard pour en commander sur internet vu qu'il me reste quatre jours !! Jeudi j'ai rendez-vous avec ma sage-femme. Je vais lui demander qu'elle me fasse un peu d'acupuncture. Ça avait super bien marché pour la sciatique donc pourquoi pas pour déclencher l'accouchement."

Très impatiente donc, Alexia Mori ne devrait pas souffrir de l'attente encore très longtemps puisque son enfant devrait pointer son nez dans les prochains jours !