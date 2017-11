Alexia Mori : Son incroyable perte de poids depuis son accouchement !

Le 17 mai 2017, Alexia Mori devenait maman pour la première fois, d'une petite Louise. Et la candidate de Secret Story 7 s'était mis en tête de perdre les 21 kilos pris pendant sa grossesse dès que possible.

Mission plus que réussie puisqu'elle affiche aujourd'hui 26 kilos en moins sur la balance, notamment grâce à son Alexia's Challenge, un programme d'entraînement pour aider ceux et celles qui veulent eux aussi perdre du poids.

"Il faut savoir que j'ai toujours fait du sport, c'était déjà dans mon éducation ! Mon père et ma mère m'ont toujours inscrite dans diverses activités sportives, puis le week-end, on ne restait jamais enfermé", a confié la jeune maman dans un premier temps. Elle a ensuite admis que le plus difficile pour elle était d'avoir une alimentation équilibrée : "Je passais mon temps à jalouser en secret toutes ces nanas qui y arrivaient et un jour je me suis réveillée en me disant : 'POURQUOI PAS MOI !' Et de là, tout s'est fait naturellement."

Alexia a expliqué qu'elle avait varié son alimentation, ce qui lui a permis de voir rapidement les effets de ses entraînements. "Tout cela pour vous dire que vous pouvez toutes y arriver ! Il faut juste se poser les bonnes questions, de qui on est et de qui nous aimerions être pour se sentir bien dans sa peau ! PS : photo de moi aujourd'hui même, six mois après mon accouchement où j'avais pris 21 kilos ! Aujourd'hui 26 de perdu", a-t-elle conclu. De quoi regretter les derniers chocolats que l'on a dévorés !