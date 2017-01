Alexia (Secret Story 7) enceinte de 6 mois : Le nombre de kilos qu'elle a pris...

Tout, tout, tout, elle vous racontera tout sur sa première grossesse.

Enceinte de six mois, Alexia Mori se plaît à partager ses craintes, ses petits tracas ou encore ses joies. Ses 250 000 abonnés ont ainsi découvert qu'elle était sous médicaments pour son bébé, qu'elle a dû faire face à une soudaine apparition de rougeurs et de boutons ou encore une première "photo" de sa petite fille. Et mardi 24 janvier 2017, c'est sur sa prise de poids que la candidate de Secret Story 7 s'est confiée. L'occasion d'apprendre qu'elle a pris sept kilos, une situation que cette grande sportive vit "plutôt bien".

Alexia n'a toutefois pas caché qu'elle avait hâte de reprendre une activité sportive : "J'ai hâte de reprendre le sport une alimentation très saine !! Je vous ferai un avant/après encore plus cool du coup. Ça motivera peut être certaines mamans à s'y remettre en même temps que moi !! J'ai hâte !!! Ça sera toute une organisation mais j'essayerai de vous dire au max comment je m'y prendrai." En attendant, la jeune femme profite de sa grossesse et n'en revient toujours pas que son ventre gonfle de jour en jour. "Mais c'est pas grave je sens ma poupée bouger toute la journée, ça me fait du bien et oublier la fatigue et douleurs au dos", a-t-elle conclu.

Que du bonheur !