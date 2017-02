Alexia (Secret Story 7) enceinte – Elle a pris 9 kg : "Ça commence à tirer..."

Alexia Mori (26 ans) est loin d'être avare en révélations lorsqu'il s'agit d'évoquer sa grossesse sur ses réseaux sociaux.

Enceinte d'un peu plus de six mois, l'ex-candidate de Secret Story 7 sur TF1 se plaît en effet à partager ses appréhensions, ses petits soucis de santé mais aussi ses joies. Ses 253 000 abonnés ont ainsi découvert qu'elle était sous médicaments pour son bébé, qu'elle a dû faire face à une soudaine apparition de rougeurs et de boutons et ils ont pu voir une première "photo" de sa petite fille. Et mardi 21 février 2017, c'est à propos de sa prise de poids que l'ex de Vincent Queijo s'est confiée. L'occasion d'apprendre au passage qu'elle n'a pris "que neuf kilos" !

"J'ai le nombril tellement creusé à la base que même à ce stade il ne ressort pas encore. Je peux plus mettre mon doigt dedans mais il n'est pas encore sorti. Je suis trop contente aussi de pas avoir la grosse trace marron sur le ventre ! Sinon, ça commence vraiment à beaucoup me tirer ! J'hydrate bien mon corps même si je sens que je ne craquerai pas, j'ai la peau hyper élastique", a-t-elle expliqué à ses abonnés.

Alexia n'a toutefois pas caché qu'elle avait hâte de pouvoir reprendre une activité sportive après son accouchement : "Il me reste encore 3 mois à tenir, ça me paraît tellement long. Le sport me manque, j'ai tellement hâte de pouvoir reprendre plus tard et de vous faire vivre ma transformation post-grossesse... D'ailleurs, pour les filles enceintes, je vous prépare un programme :) Moi je ne peux pas faire de sport car j'ai très mal au dos et à la sciatique (sic) mais si j'avais pu, je ne m'en serais pas privée !!!"

Courage Alexia !