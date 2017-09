Alexis Pinturault marié : Le champion a épousé sa belle Romane

"Désormais Monsieur et Madame" : roi du slalom, Alexis Pinturault n'a pas fait de circonvolutions au moment de partager avec ses abonnés sur les réseaux sociaux, en quatre mots et quelques photos, sa joie d'avoir épousé sa compagne, Romane Faraut.

Fraîchement revenu d'Ushuaïa (Argentine) après son stage de préparation en vue de la nouvelle saison de ski alpin, qui sera marquée par les JO d'hiver de PyeongCheang en février 2018, le skieur savoyard a célébré son mariage avec sa belle, en charge de ses relations presse, au cours du week-end des 9 et 10 septembre 2017. La noce a eu lieu non pas à la montagne, mais sur la Côte d'Azur à Saint-Jean-Cap-Ferrat (Alpes-Maritimes), dans la région d'origine de Romane, ainsi que l'a observé le quotidien régional Le Dauphiné libéré.

Le médaillé de bronze (en Géant) des Jeux olympiques de Sotchi 2014 et des Mondiaux 2015, âgé de 26 ans, avait fière allure en smoking noir et noeud papillon plutôt qu'en combinaison de ski, le "costume" dans lequel le grand public le connaît le mieux. Sur Facebook et Instagram, "Pintu" a publié trois photos de mariage réalisées par le professionnel Olivier Harrassowski. Quant à Romane, elle a changé sa photo de profil en affichant l'une de celles issues de ce shooting. Le Dauphiné a par ailleurs repéré les bons voeux d'un ami du couple qui a partagé une photo souvenir avec les mariés prise lors de la réception qu'accueillait le Grand-Hôtel de la très chic commune azuréenne.