Ali et Alia (Secret Story 9) en tenues de mariés : une union pour bientôt ?

Ali et Alia se sont rencontrés lors de la neuvième saison de Secret Story (NT1). Bien que complices, les deux candidats ont préféré attendre la fin du jeu afin de vivre pleinement leur amour. Depuis, ils ne se quittent plus.

Ces dernières semaines, Ali et Alia ont passé quelques jours à Marrakech. Durant cette escapade marocaine, les deux tourtereaux se sont affichés en tenues de mariés le temps d'un shooting.

La jolie brune portait alors une sublime robe blanche coupe princesse et tiare sur la tête tandis qu'Ali était vêtu d'une abaya traditionnelle et coiffé d'une chéchia, couvre-chef rouge typique du pays. Enlacés, Ali et Alia respirent le bonheur... et donnent des idées aux internautes.