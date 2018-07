Ali et Alia (Secret Story 9) mariés : Les photos de leur mariage dévoilées

Entre Ali et Alia, c'est l'amour fou ! Les deux anciens candidats de Secret Story 9 (NT1) ne se quittent plus depuis leur sortie de l'émission de télé-réalité. Aujourd'hui, ils ont décidé de passer un cap en se mariant !

La rumeur circulait déjà depuis plusieurs jours sur les réseaux sociaux. Discrets sur leur vie privée, Ali et Alia ne s'étaient pas exprimés sur leur mariage avant le 14 juillet 2018. Les amoureux ont finalement révélé les images de la cérémonie (dont on ne connaît pas la date exacte) sur leur compte Instagram. Plus rayonnant et complice que jamais, le couple posait face à un mur de fleurs. "On a parcouru tellement de choses ensemble, aujourd'hui on ne fait qu'un. Si j'avais su le premier jour de notre rencontre qu'on en arriverait la ... Tu es ma destinée", écrivait la belle brune en légende.

Les photos ont rapidement fait sensation sur Instagram. Totalement sous le charme, les internautes n'ont pas hésité à féliciter le jeune couple marié. "Félicitations pour ton mariage je vous souhaite beaucoup de bonheur , j'aime beaucoup la fluidité de ta robe Très chic, simple, mais aussi élégante", pouvait-on lire dans les commentaires.