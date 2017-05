Alia et Ali (Secret Story 9) : Toujours pas de fiançailles mais beaucoup d'amour

"J'ai bien envie de me fiancer. Si ça continue comme ça, c'est la prochaine étape. Oui, c'est le big love entre nous", avait confié Ali, candidat de Secret Story 9, au sujet de sa relation amoureuse avec Alia. Une déclaration faite en avril 2016 à nos confrères du site Public. Si les amoureux ne se sont toujours pas passé la bague au doigt, ils semblent plus in love que jamais.

La dernière photo publiée par Ali sur son compte Instagram en témoigne. On peut le voir assis sur un banc avec sa chérie. Le couple se sourit. "Toujours là. Tag ton #partnerincrime. Your partner in crime ? #together #everywhere #danslombremaistoujoursla #couple #paris", a-t-il écrit en légende.

Très discrets sur leur vie privée, Alia et Ali s'affichent peu ensemble sur les réseaux sociaux mais ne cachent rien de leurs activités qui ont largement de quoi susciter l'envie. Les amoureux qui sont tous les deux devenus influenceurs ne cessent de voyager. Quand ils ne sont pas au Maroc ou en Turquie afin de profiter du soleil, ils sont à Andorre pour jouir des montagnes enneigées.

Une vie douce qu'ils mènent loin des caméras et surtout de la télé-réalité. Vierge à l'époque de Secret Story, Alia avait laissait entendre l'année dernière en réponse à une rumeur la disant enceinte qu'elle n'avait pas craqué : "Il faudrait déjà qu'il se passe quelque chose entre lui et moi pour que je le sois." Une histoire d'amour pure !