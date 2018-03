Alia (Secret Story 9) enceinte ? Son ventre arrondi sème le doute...

Ali et Alia se sont rencontrés lors de la saison 9 de Secret Story (NT1). Depuis, les amoureux ne se quittent plus et font le tour du monde. Le couple, passionné de voyages, profite en ce moment du soleil et des eaux turquoise des Maldives. Sur les réseaux sociaux, ils partagent quelques photos de leur séjour et, sur l'une d'elle, Alia affiche un ventre légèrement arrondi... Serait-elle enceinte ?

Entre deux photos prises au Shangri-La's Villingili Resort & Spa, l'hôtel de luxe dans lequel les ex-candidats de télé-réalité se prélassent, la jolie brune s'est dévoilée devant l'une des piscines de l'établissement. De profil, portant un maillot de bain noir et un paréo noué à la taille, Alia dévoile un petit baby bump.