Alice Belaïdi dézinguée pour avoir comparé son chien à une artiste américaine

Dans une ambiance bon enfant, Yann Barthès a mené son nouveau prime sur le thème des chats et chiens le 19 avril sur TMC. Une émission à laquelle participait la comédienne Alice Belaïdi, dernièrement vue dans la réalisation d'Audrey Dana, Si j'étais un homme. Rayonnante, elle a présenté son toutou, une chienne nommée Jill. Le présentateur lui demande alors pourquoi elle a choisi ce prénom. L'explication qu'elle donne amuse le plateau au regard des rires et des applaudissements, mais provoque la colère sur les réseaux sociaux...

Très attachée à sa chienne, Alice Belaïdi confie qu'elle l'a appelée Jill en référence à Jill Scott, chanteuse américaine de soul, RnB et jazz, à cause de leur "ressemblance" physique. Photo à l'appui – un album de l'artiste où elle apparaît enfant –, elle montre que son bouledogue français et l'artiste ont le même museau/nez. L'animateur lui précise en riant que, quand même, Jill Scott est plus jolie. La comédienne ajoute alors que la poète et activiste africaine américaine chante aussi mieux que son animal.

La scène a provoqué le malaise et la colère de nombreuses personnes qui se sont rapidement manifestées sur les réseaux sociaux. Les propos de l'actrice ont même fait le tour du monde – l'influent média Internet AJ+ en a fait une vidéo – et sont taxés de négrophobie. Ainsi, Naturi Ebene écrit dans une tribune : "Très chère Alice Be(laid)i, sachez que le mépris que vous portez à l'encontre de notre soeur Jill Scott, vous le portez à l'ensemble des noirs de la planète. Comparez le nez des noirs à celui de votre chien est une chose au final qui ne m'étonne plus car nous connaissons ces relents négrophobes qui s'emparent des gens de votre acabit. La scène a été méticuleusement préparée car avec la complicité du présentateur, vous allez même jusqu'à sortir une photo en précisant bien qu'elle a le même nez que votre chien."

Pour le moment, ni Jill Scott ni Alice Belaïdi n'ont réagi aux nombreux commentaires à la suite de cette comparaison entre un animal de compagnie et une femme noire.