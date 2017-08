Alice Belaïdi en vacances : Son joli fessier fait le buzz

La craquante Alice Belaïdi a encore fait grimper la température sur Instagram. Bien consciente de son capital charme, la chérie du comédien Gianni Giardinelli (ex d'Enora Malagré) n'hésite pas à en jouer régulièrement. Son dernier acte remonte au 19 août 2017.

En vacances dans les Baléares, la belle jeune femme de 30 ans a pris la pose de dos, sous le caliente soleil ibérique. Arborant un maillot une-pièce de type floral, l'actrice vue dans L'Ascension, Sous les jupes des filles ou encore la série Workingirls met en avant son corps sculptural sans une once de vulgarité. Et l'effet est boeuf puisque ses abonnés vont très vite s'extasier devant la vue... à savoir celle du joli fessier de la séduisante demoiselle.

"Un bien joli point de vue", "Tu as un point vue des plus intéressants sur l'horizon", "Tout est magnifique sur cette photo", "#maxigaulée", "#bouledecompète", "Mais quel beau Ptit Q", "Très belle vue", "Mais quel canon et sous tous les profils, c'est injuste !"... Voilà le genre de commentaires, essentiellement écrits par des hommes, que l'on peut lire sous la photo un tantinet sexy de la comédienne que l'on retrouvera prochainement dans La Monnaie de leur pièce, avec Julia Piaton et Baptiste Lecaplain.