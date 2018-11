Alice David, Marie-Ange Casta, Carla Ginola... : Retour vers les années 90 !

Une atmosphère de Fashion Week envahit la planète Mode ! Il est insufflé par H&M et Moschino, qui dévoilent leur collaboration tant attendue. Alice David, Marie-Ange Casta, Carla Ginola ont célébré sa sortie imminente...

Après la présentation à Coachella et le défilé new-yorkais auquel ont assisté les filles des défunts Michael Jackson et Kurt Cobain, Paris Jackson et Frances Bean Cobain, la collection Moschino [tv] H&M poursuit son marathon promo. Elle était à l'honneur d'une soirée de lancement à Paris ce mardi 6 novembre, sur le thème des années 90. L'événement a eu lieu au Dernier Étage, rue Forest dans le 18e arrondissement. Marie-Ange Casta s'y est rendue, vêtue d'une robe en cuir et de bottes Moschino [tv] H&M.

L'actrice, mannequin de 28 ans et petite soeur de Laetitia Casta y a retrouvé Karidja Touré (à l'affiche le 26 décembre prochain du film Au bout des doigts), également toute habillée en Moschino [tv] H&M.

Alice David, Dolorès Doll, Lou Lesage, Christa Theret, fille de l'ex-footballeur David Ginola, Carla Ginola ainsi que le rappeur S.Pri Noir étaient aussi de la partie.

Le directeur artistique de Moschino, Jeremy Scott, a assisté à la soirée #HMOSCHINO à Londres en compagnie de l'icône Madonna.