Alice Nevers – Premières indiscrétions sur la 15e saison : "On change d'air"

Jeudi 8 juin, TF1 diffusait le tout dernier épisode de la saison 14 d'Alice Nevers, le juge est une femme, durant lequel l'héroïne et Fred Marquand ont célébré leur mariage. Depuis, Marine Delterme et Jean-Michel Tinivelli ont fait quelques révélations sur la suite de la série...

"Il semblerait qu'on change d'air, de cadre. On risque de se téléporter ailleurs. C'est ce qui se dit", a déclaré l'acteur qui joue le rôle du commandant Fred Marquand auprès de nos confrères de Télé Loisirs. Dans la foulée, il a indiqué qu'il n'y aurait pas de déménagement pour le couple mais "une espèce d'épisode un peu hors norme, où on n'aurait pas l'habitude de [les] retrouver, la saison prochaine peut-être." De son côté, Marine Delterme avait joué le suspense : "On finit sur un coup de théâtre (...) donc de, toute façon, la saison d'après sera forte."

Pour information, lors du dernier épisode de la saison 14, la juge Alice Nevers et Fred Marquand ont eu la surprise d'apprendre que le commandant était en réalité déjà marié à Léa, comme l'atteste un faux document administratif. Les deux tourtereaux ont alors pris la fuite en voiture, embarquant Ada et Paul. La saison 15 de la série Alice Nevers, le juge est une femme pourrait alors suivre la cavale des amoureux...

Les deux derniers épisodes de la saison 14, diffusés jeudi 8 juin sur TF1, ont réuni en moyenne 5,6 millions de téléspectateurs, soit 25,6% de part de marché.