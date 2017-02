Alice Pol (RAID Dingue) : "Je suis avec quelqu'un, c'est le début..."

On l'a découverte en soeur stressante de Marilou Berry dans Joséphine. Dany Boon l'a ensuite choisie pour le premier rôle féminin de Supercondriaque. Après avoir, entre autres, tourné pour Claude Lelouch (Un + Une), elle revient devant la caméra de son ami Dany pour RAID Dingue. Dans cette comédie d'action, elle incarne une femme flic, distraite, rêveuse et maladroite, qui veut intégrer le groupe d'élite du RAID. Le magazine Paris Match l'a sublimée dans une série de clichés glamour. La comédienne de 34 ans fait aussi des confidences pour la revue, notamment sur sa vie amoureuse...

Quand Paris Match lui demande si elle pense au mariage, Alice Pol répond avec franchise : "Pas vraiment. Je suis avec quelqu'un, c'est le début... Alors, forcément, c'est bien. Mais je ne cherche pas à m'engager trop tôt. Si l'on commence à s'installer dans un certain confort, on perd la niaque, on s'endort. Je me suis donné tellement de mal pour accéder à la petite place que je me suis faite ! Et puis, je suis amoureuse de ma liberté. Toute petite, je rêvais déjà du moment où je pourrais décider seule. C'est fait. Le couple, c'est bien quand on vit comme Michèle Morgan et Gérard Oury, chacun dans son appartement. L'intimité à tout prix, tout partager, tout aimer ensemble, ça me gonfle."

Dernièrement vue dans Cézanne et moi, Alice Pol figure également au casting du film Embrasse-moi d'Océane Rose Marie et Cyprien Vial, au côté de Michèle Laroque et Grégory Montel. Une comédie romantique qui raconte le coup de foudre inattendu entre Océanerosemarie, ostéopathe solaire aussi efficace dans son travail que laborieuse en amour, et Cécile (Alice Pol), artiste rêveuse bien décidée à rester célibataire.

RAID Dingue, en salles le 1er février