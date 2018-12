Alice Taglioni expose ses talents au piano... avec un drôle d'invité

Actrice confirmée et reconnue, Alice Taglioni a plusieurs cordes à son arc. Sur Instagram, le 3 décembre 2018, elle a dévoilé un autre de ses talents, et non des moindres. En effet, la belle Alice est une pianiste brillante. Avec une fluidité certaine, elle enchaîne les notes et mélodies (au côté d'un drôle d'invité... une girafe), nous laissant quelque peu pantois.

Ce n'est pas la première fois qu'Alice Taglioni troque la caméra pour s'asseoir devant un piano et afficher son côté virtuose. Et pour cause : la comédienne âgée de 42 ans aurait dû être pianiste. Depuis l'âge de 4 ans, elle lit Rachmaninov, et avant d'être élue Miss Corse en 1996, elle avait opté pour une option musique au lycée Racine à Paris, partageant ses journées entre les cours le matin et la musique l'après-midi.

Le bac en poche, celle que l'on retrouvera des années plus La Doublure de Francis Veber s'inscrit au Conservatoire national de musique de Paris, toujours dans le but de devenir pianiste. Mais à 23 ans, comme Libération le racontait dans un portrait en février 2016, elle entend un enfant de 11 ans jouer à la perfection les Méphisto-Valses de Franz Liszt qu'elle n'arrivait pas à intégrer jusqu'ici. Pour elle, c'est révélateur. Elle ne sera jamais pianiste professionnelle et elle se tourne alors vers le théâtre pour casser sa timidité.

La suite, on la connaît, avec de nombreux rôles et le succès en 2004 dans Mensonges et trahisons et plus si affinités de Laurent Tirard. La maman de Charlie Quivrin et Swann Delahousse se distinguera ensuite dans Sans arme, ni haine, ni violence de Jean-Paul Rouve, La Proie d'Éric Valette ou encore Cookie de Léa Fazer. En 2019, le 6 février, elle incarnera Catherine Deneuve jeune dans La dernière folie de Claire Darling.

Si Alice Taglioni n'a finalement pas épousé une carrière de pianiste, elle peut au moins compter sur ses fans pour lui rappeler qu'elle a un certain don dans le domaine. Même les pros le reconnaissent, à l'instar de Vianney. "On veut l'album !", écrit-il en majuscules, alors que Frédérique Bel, Guillaume Gouix ou encore Christa Théret la félicitaient.