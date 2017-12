Alice Taglioni (On a marché sur Bangkok) : "J'ai été complexée enfant"

Alice Taglioni finit en beauté 2017. L'actrice, qui a récemment fait le buzz en apportant son soutien indéfectible et pour le moins radical à son "mec" Laurent Delahousse, a fait coup double dans la petite lucarne, entre la diffusion du téléfilm Mystère au Louvre (qui a réuni 4,4 millions de téléspectateurs le 27 décembre, leader de la soirée) sur France 2, et celle sur TF1 du film avec Kad Merad, On a marché sur Bangkok. L'occasion pour elle de se confier à quelques médias, dont TéléStar, avec qui elle évoque notamment son rapport à la beauté par le prisme de son personnage dans Mystère au Louvre.

"J'ai été complexée enfant. La première fois qu'on m'a dit que j'étais jolie, je l'ai pris comme un très beau compliment et jamais comme quelque chose de dérangeant. En revanche, j'ai plus de difficultés avec les photographies sur les tapis rouges car, là, il y a un impératif d'être belle. Si je ne le joue pas comme un rôle, je ne suis pas assez à l'aise", confie ainsi la comédienne de 41 ans, qui évoque également son côté "garçon manqué", notamment dû à son enfance. "Je viens d'un monde plutôt masculin, avec des frères et un papa italien, où il fallait s'imposer en tant que fille. Ça m'a suivie un temps, car j'avais l'impression que je serais plus forte en parlant mal ou en marchant comme un mec", raconte-t-elle.