Alice Taglioni : Radieuse pour faire une belle surprise à son frère Simon

Le Festival de Cannes, c'est une sélection de films pointus et audacieux, des artistes du monde entier, mais également des stars et des paillettes. Il y en avait lors de la fête signée Sandra and Co, troisième de cette année. La spécialiste de l'événementiel Sandra Sisley a organisé la soirée Numbers le 16 mai 2109 avec Simon, un artiste et musicien parisien qui s'est spécialisé dans la philosophie de l'art. "Simon nous a fait découvrir son oeuvre, un projet sur la réflexion des dérives du marché de l'art, qui propose un point de vue incontestablement subversif bien que parfaitement cohérent dans sa quête de l'objectivité absolue", décrit le communiqué de presse. À cette occasion, il a pu compter sur la présence de sa soeur qui n'est autre que l'actrice Alice Taglioni. Une surprise qui a dû beaucoup le toucher !

Égérie Dessange, Alice Taglioni est une habituée du Festival de Cannes. Mais cette année, la compagne de Laurent Delahousse et mère de deux enfants a le plaisir de partager ce moment avec l'un de ses deux frères – le troisième de la fratrie s'appelle Samuel –, mais également avec leur maman. Le concept du travail d'artiste de Simon Taglioni est à explorer via le compte Instagram "The Numbers Project".