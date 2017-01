Alice (TGOL) : "Je me suis sentie agressée qu'on touche à mes affaires"

Arrivée en couple avec Pierre dans The Game of Love (NRJ12), Alice avait pour mission de cacher sa belle histoire d'amour aux autres candidats afin de ne pas être sur la sellette. Pour cela, la jeune femme n'a pas hésité à user de ses charmes afin de faire croire qu'elle était célibataire, une technique qui aurait pu briser n'importe quel couple, mais pas le sien.

"Pour nous, il n'y avait pas de risque pour notre couple. On se fait confiance à 100% et on est très bien ensemble. Ce n'était pas pour tester notre couple. On l'a fait pour le jeu, pour le fun, vivre une aventure hors du commun", a confié Alice en exclusivité à Purepeople. Les tourtereaux s'étaient toutefois fixé une limite : ne pas faire de mal à l'autre.

C'est donc toujours avec l'idée de ne pas heurter Pierre qu'Alice a séduit plusieurs candidats de l'aventure, parmi lesquels Carl. Cette dernière tâche était d'ailleurs loin d'être simple pour la jolie blonde : "C'était compliqué, à un moment j'étais vraiment mal de devoir jouer avec les gens. Je me suis rendue compte que c'était dur de faire la part des choses entre le jeu et la réalité, comme on commençait à apprécier les gens. Je savais que Carl n'avait pas de limites, donc je faisais tout pour éviter le bisou. Mais j'ai compris dans le cadre de ma mission que j'étais obligée de passer par là. Ce qui était compliqué, c'est que je ne pouvais pas en parler à Pierre."

Laurence a un profil très télé-réalité

Malgré ses efforts, nombreux sont les participants à avoir supposé qu'elle était en couple. Laurence la soupçonnait même d'entretenir une relation avec une candidate : "On ne l'a pas vraiment vu dans l'émission mais beaucoup me soupçonnait d'être avec Hélène. Mais je n'ai pas trop pu établir une stratégie avec elle." Alice est donc entrée dans le jeu de la rousse incendiaire, qui tentait de la séduire. Pour preuve, toutes deux ont échangé un baiser langoureux lors d'un tête-à-tête à la piscine. Une situation qui a bien fait rire la compagne de Pierre : "Je me suis laissée embrasser dans la piscine, ce n'était pas une terrible épreuve. C'était drôle de voir Laurence dans tout son art."

Alice aurait toutefois refusé d'aller plus loin avec Laurence. Fort heureusement, cette dernière ne le lui a pas ! Pourtant, la petite amie de Thomas était une grande joueuse et n'a pas hésité à révéler à tout le monde que Natascha et Carl avaient passé un bon moment ensemble.

Une révélation qui n'a pas été faite dans les règles de l'art selon Alice : "J'ai perdu toute confiance en Laurence à partir de ce moment-là, même si ça a évolué dans le temps après. Elle disait à Natascha qu'elle était sa chouchoute, la prenait un peu sous son aile. Mais je ne savais pas trop si c'était de l'amitié ou de la manipulation. Elle a un profil très télé-réalité à vouloir faire des phrases un peu choc', à vouloir faire le buzz, mais à un moment donné il ne faut pas penser qu'à soit. Si c'était vraiment son amie, elle aurait dû lui en parler à elle avant plutôt que de l'afficher devant tout le monde. Je suis d'accord avec le fait que c'était un jeu et que c'était important de le révéler. Mais il y avait une manière de faire. Ce n'était pas très cool humainement."

Alice énervée après la trouvaille de Mitch

Autre candidat qui l'a déçue ? Mitch. Le candidat s'est amusé à fouiller dans ses affaires afin de dénicher des indices sur sa situation amoureuse. Et manque de chance pour Alice, il a trouvé un document qui prouvait qu'elle vivait une histoire avec Pierre et a partagé l'information avec Nans. "J'étais énervée contre moi-même car je pensais n'avoir laissé aucun indice. Et j'étais énervée contre Mitch car je me suis sentie agressée qu'on touche à mes affaires personnelles. Il se défend en disant que les affaires de tout le monde ont été fouillées mais non, mes affaires ne l'ont pas été avant lui et j'ai refusé de le faire quand on me l'a proposé. Je comprends parce que c'est un jeu, mais personnellement, je voulais voir s'il était possible de gagner la compétition en étant réglo. Donc ça m'a énervée de me faire battre par le côté du jeu un peu plus malsain", s'est-elle indignée.

Alice en voulait également à Nans qui a changé de comportement envers elle après avoir découvert qu'elle était en couple : "Il est devenu plus distant. J'ai mis du temps à le retrouver comme avant, en tant que pote." Reste à savoir si cela précipitera son élimination ou celle de Pierre.

