Alicia Aylies et Flora Coquerel croisent Michael Madsen en soirée à Cannes

Depuis le début du Festival de Cannes, des dizaines de soirées se tiennent marge de l'événement qui met le cinéma mondial à l'honneur. Ainsi, la Suite Sandra and Co ne manque jamais d'être au rendez-vous, comme on a pu à nouveau le constater mardi 15 mai 2018.

La Suite de Sandra Sisley a ainsi organisé la soirée officielle du film Trunk, réalisé par Benjamin Goalabre et présenté à Cannes au Marché du film. L'équipe artistique était présente et on a pu voir le réalisateur accompagné de son équipe, l'acteur Michael Madsen, Cassie Howarth ou encore Ivan Gonzalez. À cette occasion toute l'équipe du film s'est retrouvée dans le salon Martell "avec sa décoration bleu roi et son imposante malle", comme le précise la communiqué de la soirée, et les invités ont pu déguster l'incontournable cognac anglais qui donne son nom au lieu.

Au cours de la soirée, il fallait aussi compter sur les acteurs Vincent de Paul, Ramsay Philips, Nicholas Alexander ainsi que Kristi Shuton, venus rejoindre leurs amis de l'équipe du film pour fêter dignement cette soirée en leur compagnie. Il y avait également Christophe Carrière, Nicolas Ullmann et les influenceurs Avechannah, Laetitia, Sara Liscia, Julien Allain, les anciennes Miss France Alicia Aylies et Flora Coquerel, Harry Roselmack, l'humoriste Fary, sans oublier le directeur général d'Orange David Kessler.

Grande nouveauté depuis le 15, "un fauteuil du futur de l'entreprise Optima Reality, spécialisé dans la réalité virtuelle, a pris place dans la Suite Sandra and Co, éveillant la curiosité des hôtes qui s'empressent de l'essayer", ajoute le communiqué.

T.M.