Alicia Aylies : Miss France 2016 déjà favorite pour Miss Univers 2017 ?

Alicia Aylies, notre divine Miss France 2017, est fière d'Iris Mittenaere qui l'a précédée. Cette dernière vient en effet d'être élue Miss Univers 2016 ! Un prix qu'aucune Française n'avait remporté depuis 1953. La nouvelle protégée de Sylvie Tellier compte surtout réitérer l'exploit.

Interviewée par nos confrères de Toute la télé, la sublime Miss Guyane, qui a fait le déplacement à Manille (Philippines) pour soutenir Iris, explique qu'elle est déjà en train de "se préparer sérieusement" pour la prochaine édition de Miss Univers. "Iris me met une petite pression pour le futur concours", clame-t-elle.

Pour remporter le fameux concours, Alicia Aylies devra parler en anglais, "en tout cas, avoir des bases" et "avoir envie de gagner". "Cela se ressent dans le comportement. Cependant, il faut avoir une belle personnalité. Durant l'aventure, nous sommes observées, et je pense que cela a pu servir certaines Miss et en desservir d'autres", confie-t-elle.

Et il semblerait que la belle de 18 ans soit déjà en bonne position pour remporter Miss Univers 2017. Du moins, attire-t-elle déjà les regards. Dans les coulisses de l'événement, elle n'est pas passée inaperçue et certains ont même fait savoir qu'elle était capable de succéder à Iris Mittenaere et donc de réaliser un doublé. "Depuis que je suis arrivée, beaucoup de délégations nous le disent. On croise donc les doigts ! Tout cela motive et met aussi la pression : l'année prochaine, les candidates vont se méfier de moi !", conclut-elle en riant.

Alors, Alicia Aylies réussira-t-elle cet exploit ? Réponse dans un an !