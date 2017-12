Alicia Aylies (Miss France 2017) avoue : "Oui, j'ai eu envie d'abandonner..."

Vendredi 15 décembre 2017, Alicia Aylies (Miss France 2017) était l'invitée d'Anne-Elisabeth Lemoine dans le talk-show C à vous sur France 5. A cette occasion, notre reine de beauté de seulement 19 ans a fait un aveu inattendu..

Questionnée sur le fait qu'elle ait pu avoir envie de tout plaquer en cours d'année, la jeune Alicia a répondu alors qu'elle était assise à côté de Sylvie Tellier, la directrice générale de la société Miss France : "Oui, j'ai eu envie d'abandonner. On a envie à un moment donné d'avoir vraiment une pause, de souffler parce qu'au début c'est un petit peu difficile ce tourbillon médiatique et le fait que les gens nous voient en tant que Miss France et pas en tant qu'Alicia. Il y a un petit temps avant d'accepter ce changement."

De manière plus globale, Alicia Aylies a tout de même déclaré à propos de son règne : "J'ai passé une très très bonne année, qui est passée assez rapidement au final entre tous les événements, les manifestations... On ne voit pas le temps défiler ! Je me rends compte que l'on est déjà bientôt le 16 décembre et que l'on va devoir accueillir une nouvelle Miss France parmi nous. Oui je vais être nostalgique (au moment du couronnement), mais quand même contente." Comme quoi elle a eu bien raison de tenir bon !

L'élection de Miss France 2018, c'est ce 16 décembre dès 21h sur TF1 !