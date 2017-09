Alicia Aylies (Miss France 2017) : Chic en jupe de cuir face à Jennifer Lawrence

Miss France savoure une courte pause dans son agenda bien rempli pour assister à l'avant-première du film Mother! (sortie le 13 septembre).

Jeudi, Alicia Aylies était ainsi au cinéma UGC Normandie, à Paris, où elle a brièvement aperçu la grande vedette du film, Jennifer Lawrence, sublime dans sa robe Christian Dior Haute Couture. Vêtue d'un pull gris et d'une jupe midi en cuir fendue, la reine de beauté de 19 ans affichait un sourire radieux pour se prêter au jeu du photocall. En pleine tournée régionale depuis plusieurs semaines au côté de Sylvie Tellier pour la préparation du concours Miss France 2018, Alicia Aylies était ces derniers jours en Lorraine et en Alsace et repart dès ce vendredi 8 septembre à Porticcio pour l'élection de Miss Corse.

Outre Miss France 2017, d'autres célébrités françaises avaient assuré le déplacement pour assister à la projection du nouveau long métrage de Darren Aronofsky. Sylvie Vartan et son époux Tony Scotti, Nolwenn Leroy, Doria Tillier et Nicolas Bedos, Joyce Jonathan, Juliette Besson, Christian Millette, Yannis Lespert et sa compagne, Laurie Cholewa, Déborah François, Caterina Murino, Maxime Musqua, Alice David, Lola Le Lann, Audrey Marnay et Grégory Fitoussi ont salué les photographes.