Alicia Aylies (Miss France 2017) : Égérie rock et chic des montres Festina

Princesse des temps modernes, la belle Alicia Aylies ne sera pas en retard grâce aux splendides montres Festina qui ornent son poignet. La reine de beauté élue Miss France 2017 est en effet la nouvelle égérie de la marque d'horlogerie.

"La nouvelle égérie des montres Festina, notre reine de beauté Alicia Aylies", pouvait-on lire sur la page personnelle de la jeune femme, âgée de 18 ans. La belle Miss Guyane a posé pour le photographe Marcel Hartmann qui l'a immortalisée avec trois looks différents pour soutenir trois modèles de la luxueuse griffe, créée à Madrid en 1902.

Sur l'un des clichés, la bombe passionnée d'escrime a misé sur l'élégance, vêtue d'un blazer en velours pour présenter une montre des plus sobres. Sur une seconde photo, Alicia pose dans une robe vaporeuse, couronne de Miss sur la tête pour défendre un modèle plus girly.

Enfin, un dernier cliché plus rock'n'roll la présente vêtue d'un perfecto en cuir, sa couronne à la main et une paire d'escarpins Christian Louboutin aux pieds. Sans surprise, les internautes et fidèles abonnés de la bombe ont été conquis par cette campagne et l'ont fait savoir en commentant les photos publiées sur sa page Instagram.

La marque Festina est partenaire du comité Miss France, présidé par la pétillante Sylvie Tellier. Durant leur voyage de répétition, les prétendantes au titre reçoivent un coffret de trois montres de la marque, et la gagnante à l'issue de l'élection repart avec cinq modèles supplémentaires afin qu'elle puisse accorder les bijoux à ses tenues. La belle Alicia Aylies n'aura que l'embarras du choix pour son année de règne.