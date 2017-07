Alicia Aylies (Miss France 2017) : "Iris Mittenaere ne m'a pas fait d'ombre"

Alicia Aylies (19 ans) a été élue Miss France 2017 le 17 décembre 2016 à Montpellier.

Si son sacre lui a tout de suite permis de faire la couverture de nombreux magazines, d'enchaîner les interviews et de participer à des émissions de télévision très suivies, l'attention des médias s'est tout de même portée sur Iris Mittenaere (Miss France 2016) lorsque cette dernière a réussi l'exploit de devenir Miss Univers 2016 le 30 janvier dernier à Manille aux Philippines.

Interrogée sur le fait que cette victoire ait pu faire de l'ombre à son règne dans l'Hexagone, Alicia a répondu avec sa spontanéité habituelle : "Son élection ne m'a pas du tout fait d'ombre. Son parcours est un exemple pour moi. Elle va me donner des conseils ! (...) En soi, mon année de Miss France est une préparation à Miss Univers."

Aussi, questionnée sur son après-Miss France (si elle n'est pas élue Miss Univers 2017, donc !), Alicia n'a pas caché qu'elle avait quelques appréhensions. "Rien que d'y penser, je déprime ! Après mon bac, je souhaitais faire du droit pour devenir juriste. Aujourd'hui, je pense plutôt m'orienter vers des études de marketing. Mais je ne sais pas encore comment m'organiser, car j'aimerais aussi me servir de cette année comme d'un tremplin pour faire du mannequinat", a-t-elle révélé avant d'ajouter : "Je rêve de partir à New York. Là-bas, les mannequins métis ont plus de facilités."

