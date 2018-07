Alicia Aylies (Miss France 2017) prête pour le mariage ? "Cela va dépendre..."

Alicia Aylies n'aime pas trop parler de sa vie privée. Célibataire ? En couple ? Notre ex-Miss France 2017 laisse toujours planer le mystère.

Cependant, ce 22 juillet 2018, la jeune et très jolie Guyanaise aux faux-airs de Rihanna a donné son avis sur le mariage après avoir partagé sur Instagram une photo laissant entendre qu'elle n'était pas près de convoler en justes noces ni même de trouver l'homme idéal. Un partage qui a suscité de nombreuses réactions et qui a poussé l'ex-reine de beauté de 20 ans à s'expliquer davantage : "Je n'ai pas dit que je ne veux pas me marier mais juste que je ne suis pas prête pour ce genre d'engagement ! Ce n'est pas un objectif pour moi. Cela va juste dépendre de la personne, du moment opportun, de l'amour, de nos désirs ainsi que de nos projets." Et de poursuivre de manière plus générale... et avec un brin de mystère : "Lorsque tu marches, tu regardes toujours devant toi n'est-ce pas ? Ne cherche pas à te retourner, laisse le passé là où il est. Surtout, avance droit vers tes rêves et tes objectifs !"

Pour rappel, en juillet dernier, une rumeur persistante lui prêtait une relation avec le joueur de l'équipe de France de football Kylian MBappe. Une rumeur née après que l'ex-reine de beauté a été vue en Russie fin juin pour soutenir notre équipe nationale au côté de Rachel Legrain-Trapani, la petite amie de Benjamin Pavard.

Face à la rumeur, la jeune femme avait remis très vite les pendules à l'heure. Surtout après avoir reçu des messages très désagréables comme celui-ci : "Hey, en fait depuis quand tu te tapes mon homme, je te dis laisse-le, il est à moi. Il va te quitter. La roue tourne." C'est à ce moment-là qu'Alicia Aylies avait décidé de réagir : "Ce genre de personne qui t'envoie des messages inutiles concernent des gens qu'elles n'ont jamais rencontrés ou même aperçus une seule fois dans leur vie. Les filles, arrêtez d'être amoureuses de l'image que certaines personnes renvoient ! Dans le fond, vous ne savez pas qui elles sont réellement. Trouvez-vous un homme qui vous aime pour ce que vous êtes, un homme présent à vos côtés à chaque étape et qui vous montre son amour à chaque instant. Un partenaire de vie, de projet. En attendant, pour moi, rien n'a changé. Je n'ai aucune déclaration officielle à faire sur ma vie privée ! Alors on va tous se contenter de ce que je dis ou affiche sur les réseaux sociaux."