Alicia Aylies : Son costume national sexy pour Miss Univers 2017 !

Avant elle, Iris Mittenaere avait souhaité faire honneur au Moulin Rouge avec un costume très sexy de meneuse de revue. Une tenue qui lui avait donné du fil à retordre comme elle l'expliquait au cours d'un entretien accordé au Parisien : "Le risque, c'est de perdre une plume sur scène, ou que le chapeau, complexe et lourd, ne tienne pas bien. On a rajouté des épingles et on a appris à Iris à enfiler la robe seule, parce qu'à Manille, elle n'avait personne avec elle pour s'habiller."

Pour rappel, c'est le 26 novembre 2017 au Planet Hollywood Resort and Casino de Las Vegas, aux États-Unis, que se déroulera la 66e édition de Miss Univers.