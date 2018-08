Alicia Aylies très remontée : "Ma façon d'être vous dérange"

Actuellement en vacances en Guadeloupe, Alicia Aylies (20 ans) s'est offert une déconnexion totale de son quotidien pendant quelques jours. Miss France 2017 profite du soleil et du décor paradisiaque pour s'afficher plus rayonnante que jamais, avec une nouvelle coupe de cheveux et en bikini sexy, de quoi affoler ses fans. Mais pas seulement.

Depuis la minipolémique au sujet de sa présumée relation amoureuse avec le joueur de football Kylian M'Bappé (19 ans), Alicia est la cible des internautes. En effet, après avoir réagi à cette rumeur en assurant qu'elle était célibataire, l'ancienne reine de beauté s'est fait violemment lyncher. Si elle pensait cette histoire derrière elle, il n'en est rien. À chacune de ses publications, Alicia a le droit à son lot de critiques et autres commentaires malveillants. Fatiguée de se sentir jugée, la belle a décidé de faire une grosse mise au point en story Instagram.

"Je suis bien trop gentille. Je trouve relativement facile de se cacher derrière un écran afin de déblatérer des bêtises pareilles !, lâche-t-elle. Je n'ai pas besoin de votre négativité dans mon quotidien ni dans mon cercle privé. Merci à tous ceux qui restent positifs et dans la bonne humeur, les autres perturbateurs, vous pouvez vous désabonner puisque, concrètement, ma façon d'être vous dérange." Voilà qui est dit.