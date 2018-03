Alicia Aylies victime de racisme : "On a dit que je ressemblais à un animal..."

Aujourd'hui âgée de 19 ans, Alicia Aylies a eu l'honneur d'être élue Miss Guyane 2016 puis Miss France 2017. Lors d'un récent entretien accordé à nos confrères du magazine Public, la jolie brune aux yeux verts se confie sur le bon et le mauvais de son année de sacre.

La jeune femme révèle ainsi avoir été victime de propos racistes tout au long de son année de Miss. "On a beaucoup critiqué mes cheveux, on m'a traitée de caniche, dit que je ressemblais à un animal...", déplore-t-elle. Mais ces attaques ne suffisent pas à l'abattre : "Tout ça glisse sur moi, car j'ai du tempérament." Ce qui n'est pas forcément le cas de son entourage, comme elle l'explique elle-même : "C'est plus compliqué pour mes proches. J'ai préféré prendre le parti de ne lire que les commentaires positifs et ils sont très nombreux."

Mon père n'en pouvait plus des critiques

Mais Alicia Aylies n'a pas été uniquement la cible d'attaques racistes. En effet, bien avant de représenter la France, notre reine de beauté n'a pas été épargnée. Il faut dire qu'une Martiniquaise de naissance qui devient Miss Guyane, ça n'a pas fait l'unanimité sur place... "C'est vrai que mon élection a été critiquée et que mon père n'en pouvait plus d'entendre les gens lui faire ce reproche, confie-t-elle. Puis je suis devenue Miss France, celle qui représente tout le monde."

Durant son règne, la jeune femme a également été perçue comme trop discrète par certains, estimant qu'elle avait été complètement éclipsée par Iris Mittenaere, Miss France 2016 sacrée Miss Univers 2016. Un constat qu'Alicia Aylies ne nie pas... "Je crois qu'il valait mieux l'accepter, au risque de mal le vivre", lance celle qui ne s'est pas sentie "effacée". Et de nuancer : "C'est vrai que le soir où j'ai rendu ma couronne de Miss France, j'aurais préféré être seule sur scène avec la nouvelle élue. Et pas toutes les trois..."

J'ai reçu pas mal de demandes en mariage

La brunette retient également du positif de cette année de Miss France 2017. Elle indique ainsi avoir appris à s'épanouir en tant que femme et à accepter ses formes. "Je fais attention à mon alimentation, sans pour autant arrêter de manger. J'aime trop ça ! J'ai aussi pris confiance en moi", avoue-t-elle. Enfin, Alicia Aylies confie avoir été "souvent draguée" et avoir reçu "pas mal de demandes en mariage". Toutefois, pour l'heure, pas question pour elle d'en dire plus sur son jardin secret...

