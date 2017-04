Alicia Keys et Swizz Beatz : Leur fils de 2 ans maîtrise déjà l'art du beatbox !

Outre Genesis, Alicia Keys et Swizz Beatz (mariés depuis 2010) sont également les parents comblés d'un fils aîné, Egypt (6 ans), qui avait fait parler de lui en novembre dernier après avoir écrit sa première chanson. "Il est attiré par la musique depuis qu'il est tout petit. Il joue du piano et il devient très doué, il s'entraîne. Personne n'est doué sans raison, donc il y travaille", avait déclaré la chanteuse de 36 ans dans l'émission de radio On Air With Ryan Seacrest.

Avec de tels parents, difficile de ne pas imaginer Egypt et Genesis suivre la même voie qu'eux...