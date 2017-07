Alicia Keys : Son changement capillaire ultra-coloré est étonnant

Avec la chaleur estivale, il est impératif d'opérer un changement capillaire chez nos amis les people. Après M. Pokora et son crâne rasé, Karlie Kloss et son blond platine, Ashley Graham et son roux éclatant, c'est au tour de la sublime chanteuse Alicia Keys de s'atteler à l'exercice de l'évolution de la coupe de cheveux... et il faut l'avouer, elle n'a pas fait les choses à moitié.

En effet, la pionnière du no make-up s'est offert un petit passage chez le coiffeur ce week-end du 22 et 23 juillet 2017. Comme en attestent ses différentes publications sur Instagram, la jeune maman de 36 ans s'est amusée avec ses longueurs en optant pour des couleurs chaudes. Rouge, orange, rose... Autant de teintes pop et colorées qui ne passeront certainement pas inaperçues.