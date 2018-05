Alicia Silvestone : L'héroïne de Clueless divorce

C'est désormais officiel, Alicia Silverstone et Christopher Jarecki ne sont plus mari et femme. Le couple s'était marié en 2005 et s'est séparé en mars 2015. Ils ont un enfant, âgé de 7 ans.

La vie amoureuse des stars passionne leurs millions de fans ! Ceux d'Alicia Silverstone sont tristes d'apprendre qu'elle divorce. L'héroïne de Clueless met ainsi fin à une histoire d'amour de 20 ans. Le scoop est signé The Blast. Vendredi 25 mai, Alicia Silverstone a lancé sa procédure de divorce pour mettre un terme à son mariage avec Christopher Jarecki. L'actrice de 41 ans y écrit s'être séparée du musicien le 15 mars 2016, près de 2 ans après l'annonce officielle de l'ex-couple, pour des "différends irréconciliables". Alicia précise que Christopher Jarecki et elle ont un contrat de mariage qui dictera le montant des prestations compensatoires. Alicia Silverstone et Christopher Jarecki se sont rencontrés en 1997 et mariés en 2005. Ils sont les parents d'un petit garçon, Bear Blu Jarecki, né en mai 2011 et aujourd'hui âgé de 7 ans.

