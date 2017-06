Alicia Vikander et Michael Fassbender : Les amoureux passent un cap...

Le couple formé par Alicia Vikander et Michael Fassbender est plus que jamais d'actualité. Inséparables depuis leur incroyable coup de foudre survenu fin 2014 sur les plateaux de tournage du film Une vie entre deux océans, l'actrice de 28 ans et le comédien de 40 ans sont passés à l'étape supérieure de leur relation si l'on en croit les informations rapportées par The Sun.

D'après le tabloïd britannique, les tourtereaux ont effectivement emménagé ensemble dans un appartement de Londres. "Michael et Alicia se sont officiellement installés ensemble depuis qu'elle a passé beaucoup de son temps au Royaume-Uni pour le tournage de nouveau film Tomb Raider. Avant elle, il n'avait jamais vraiment vécu avec une petite amie. Ils sont très amoureux. Il y a plusieurs endroits qu'ils considèrent comme chez eux mais celui-ci est le seul qui leur appartient officiellement à deux et ils en sont ravis", a déclaré un indiscret.

Un couple aussi amoureux que discret

Discrets sur leur vie privée, Alicia Vikander et Michael Fassbender (qui n'ont "jamais caché" qu'ils étaient ensemble selon les propos de l'actrice) s'étaient brièvement confiés au sujet de leur relation par médias interposés lors de la promotion de leur film commun. Pas vraiment dans leur élément naturel à Hollywood, ils fuient l'attention des médias et ne s'affichent que très rarement – et en solo – sur le tapis rouge d'événements officiels.

Preuve qu'ils passent d'ailleurs la plus grande partie de leur temps en Europe, ils ont été vus ce week-end dans le Sud-Ouest de la France. Sur Instagram, le rugbyman Thierry Dusautoir, vedette du Stade toulousain, a publié un cliché sur lequel il apparaît au côté du couple de stars, après les avoir croisés par hasard en soirée. "Aller au restaurant et rencontrer l'un de ses acteurs préférés ! Merci @fassbender_m et @aliciavikanderdaily pour le souvenir #michaelfassbender #aliciavikander", a écrit le sportif de 35 ans.