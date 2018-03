Alicia Vikander: La star de Tomb Raider, trop craquante à 8 ans pour sa 1re télé

Oscarisée en 2016 pour The Danish Girl, Alicia Vikander est aujourd'hui la tête d'affiche de son premier blockbuster, Tomb Raider, reprenant un rôle jadis tenu par Angelina Jolie. Pour beaucoup, la carrière de la belle brunette suédoise a démarré en 2011 avec le film Pure, de Lisa Langseth, dans lequel elle se fait remarquer et qui lui permet de recevoir l'équivalent du César de la meilleure actrice en Suède. Pourtant, il ne s'agit pas du tout de la première apparition sur un écran de la belle Alicia.

Pour cela, il faut remonter à 1997. À l'époque, Alicia a 8 ans, elle est passionnée de musique (elle a joué du violon) et de danse (elle intégrera plus tard le Ballet royal suédois, rien que ça). Et elle participe à Småstjärnorna, une émission suédoise que l'on peut comparer avec L'École des fans. Face à la présentatrice, Alicia Vikander affiche sa fougue et ses convictions. "Je veux être une actrice", lance-elle quand on lui demande ce qu'elle veut faire quand elle sera grande. "Je pensais que tu voulais être chanteuse", lui répond l'animatrice. "C'est difficile de choisir, ce sera l'un ou l'autre", rétorque la petite jolie Alicia.

On découvre ensuite la future star nordique dans l'exercice du lip-sync sur une ballade suédoise. Et force est de constater qu'elle maîtrise son sujet à merveille, au point de remporter le concours grâce à ses talents et à son sens du spectacle. L'autre constat, c'est qu'avec sa petite bouille trop mignonne et sa détermination, Alicia Vikander, 29 ans aujourd'hui, était déjà irrésistible.