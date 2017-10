Alicia Vikander : Mariée sublime au côté de Léa Seydoux

Un vent de Fashion Week souffle sur la ville de New York ! Jeudi soir (26 octobre), Louis Vuitton a célébré l'ouverture au public de son exposition Volez, Voguez, Voyagez, partie de Paris en décembre 2015 et désormais installée à l'American Stock Exchange.

Plusieurs célébrités ont assisté au vernissage de l'expo consacrée à l'histoire de la maison de luxe française. Parmi elles, figurait l'actrice Alicia Vikander, tout juste rentrée de lune de miel. L'épouse de l'acteur Michael Fassbender a retrouvé d'autres comédiens, les Françaises Léa Seydoux, Adele Exarchopoulos, Marina Foïs et Pom Klementieff, Jennifer Connelly et son mari Paul Bettany, Riley Keough, Laura Harrier, Ruth Negga, Michelle Williams et Zendaya.

Les top models Hilary Rhoda et Natalia Vodianova, le rappeur et ambassadeur de Louis Vuitton, Jaden Smith, l'artiste (et créateur de la collection d'accessoires "Masters" de Louis Vuitton) Jeff Koons, le compositeur Mark Ronson, le photographe Patrick Demarchelier et enfin Nicolas Ghesquière étaient aussi de la partie.

Trois semaines après l'inauguration de la Maison Louis Vuitton Vendôme et le défilé printemps-été 2018, Louis Vuitton provoque à nouveau un élan de frénésie sur la modosphère.