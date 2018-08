Alix Bénézech (EXCLU) : Son casting pour Mission: Impossible, Tom Cruise...

Vue au cinéma dans Camping 3, Bis, L'odeur de la mandarine ou encore à la télé dans la série Nina, Alix Bénézech a passé un nouveau cap dans sa carrière d'actrice. La jeune Alsacienne de 26 ans est à l'affiche Mission Impossible : Fallout, le blockbuster porté par Tom Cruise. Elle y incarne un des rares rôles français. Au micro de Purepeople, la jeune femme s'est confiée sur ce projet d'envergure qui pourrait bien donner un autre élan à sa carrière.

"Je savais pour quel projet j'auditionnais, mais pas pour quel personnage", nous raconte-t-elle en évoquant la genèse, à savoir son casting. "C'était un monologue d'Alien. Et ensuite il fallait improviser en français une situation d'urgence", poursuit-elle. Un casting vidéo qu'elle a dû faire très rapidement. "Je sortais d'une séance de ciné et je reçois un appel, mon agent qui me chante la chanson du générique de Mission : Impossible", se souvient-elle. Son agent lui dit alors : "T'as un casting pour ce film-là, mais il faut que tu rendes ta vidéo aujourd'hui". Alix s'exécute immédiatement. Quelques jours plus tard, la réponse est positive. Et le plus hallucinant arrive : "Il n'y a pas eu d'autres castings, pas de call-back. Ils m'ont confiance tout de suite et ont été bluffés par mes essais. Un directeur de casting m'avait dit que c'était très rare".

Tom Cruise s'est dit 'c'est elle'

"Ce que je ne savais pas, c'est que le personnage de départ était masculin, que Tom Cruise a décidé que ça devait être une femme parce que cela faisait beaucoup plus sens, et aussi parce qu'il a vu ma self-tape et il s'est dit 'c'est elle'. Quasiment tous les acteurs de Paris, entre 20 et 30 ans et qui avait déjà fait quelque chose avant, ont passé des essais", assure-t-elle.

S'en suit "une petite semaine de tournage" à Paris. Initialement, une journée devait suffire, mais "le personnage a pris de l'ampleur". Un tournage mémorable, notamment marqué par une belle collaboration avec Tom Cruise. "Tom Cruise est connu pour connaître tous les noms des gens avec qui il travaille. Il est vraiment attentionné. Et c'est même pas un effort pour lui, parce que c'est ce qu'il aime. C'est une des premières personnes qui m'a saluée. Il m'a accueillie les bras ouverts, me disant c'était un honneur que je sois là sur le plateau", se remémore-t-elle avec émotion. Elle noue également une amitié avec Henry Cavill. "Henry restait pendant mes plans. Il observait ma façon de travailler. C'était très touchant", dit-elle du séduisant Britannique.

Logiquement comparée à ses consoeurs Emmanuelle Béart et Léa Seydoux, qui ont elles aussi joué dans un Mission : Impossible, Alix Bénézech tempère et dévoile son humilité. Aucune pression pour elle : "Non parce que je n'avais pas la prétention d'avoir un rôle de cette importance. Au moment du tournage, je ne connaissais pas l'ampleur de la scène. Ce sont les journalistes qui ont dit ça après". Parce que ne comptez pas sur Alix pour prendre la grosse tête. "Travailler avec de l'ego, c'est la fin de l'acteur", lâche-t-elle. Elle cite Léa Seydoux comme l'un de ses modèles. "Je me retrouve un peu en elle. Dans sa façon d'être. C'est quelqu'un de très cultivé, très littéraire. Je l'aime beaucoup", assure-t-elle.

Ma vie dans les films est bien plus passionnante

Affirmant que sa carrière a vraiment basculé avec La vie nous appartient, un film d'Alex K. Lee sorti en 2013, Alix Bénézech cultive une certaine discrétion. "Ça ne change pas mon quotidien. Je veux juste être actrice. Ce qui change, c'est le nombre de followers sur les réseaux sociaux", glisse-t-elle sur sa médiatisation. Justement, elle est très présente sur les réseaux sociaux, mais jamais pour afficher sa vie privée. "C'est important de prendre soin des gens qui nous reconnaissent dans notre métier et me soutiennent", justifie-t-elle. Et n'allez pas chercher plus loin, la belle verrouille. "Ma vie dans les films est bien plus passionnante, s'amuse l'intéressée en citant Meryl Streep, son grand modèle. Je pense qu'on peut préserver notre vie privée. Mon désir c'est être une actrice, la meilleure possible. Pas d'être une star." La jeune comédienne pèse ses mots. Elle glissera tout de même un petit quelque chose. "L'amour ça ne se calcule pas, philosophe-t-elle. Sortir avec quelqu'un du milieu, ce n'est pas quelque chose que je vais chercher." C'est de toute façon quelque chose qu'elle ne cherche pas nécessairement tout court, préférant poursuivre ses rêves d'actrice.